Benzina e gas alle stelle a Lampedusa, la Regione: "Intervenuti per calmierare i prezzi"

Prezzi di benzina e gasolio alle stelle anche nelle isole minori siciliane. A Ustica un litro di benzina o di diesel costa 2,39 euro. A Lampedusa un litro di benzina raggiunge i 2,41 euro poco meno per il diesel 2,33 euro. Anche a Pantelleria i prezzi sono alti. Per un litro di benzina ci vogliono 2,35 euro mentre per il diesel 2,19 euro. Gli effetti del caro carburante si ripercuotono anche su altri beni e servizi, come le bombole del gas.

"Da parte del governo regionale c'è stata un'attenzione immediata sul fenomeno dell'aumento del prezzo del carburante sulle isole siciliane. Siamo intervenuti per calmierare il costo del trasporto dei materiali pericolosi e infiammabili, tra cui benzina, gasolio e gas" - ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, ricostruendo le iniziativa adottate. "Ci preme precisare - conclude l'assessore Aricò - che il dipartimento ha calcolato che l'aggravio dei costi di trasporto carburanti, senza contributo, sulle isole siciliane non avrebbe inciso oltre i 10 centesimi a litro. Ci risulta, inoltre, che difficoltà di approvvigionamento siano state riscontrate anche a Lampedusa e Pantelleria, isole in cui sono state confermate le vecchie tariffe calmierate".