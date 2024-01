Allarme benzina e bollette: la crisi di Suez potrebbe far tornare in alto i prezzi

Non bastava la guerra in Ucraina e quella di Israele contro Hamas, ora a preoccupare c’è anche la crisi nel Mar Rosso dopo il nuovo attacco Usa in Yemen contro i ribelli Houthi. "Le crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente rischiano di avere ripercussioni dirette sui consumatori italiani, attraverso una serie di rincari di prezzi e tariffe che potrebbero interessare diversi settori e costare centinaia di euro alle famiglie", afferma Assoutenti calcolando aumenti per oltre 400 euro l’anno a famiglia. A rischio soprattutto benzina e bollette.

Crisi Suez, quali sono le merci più a rischio rincari

Rincari in vista su tutti dei prodotti legati alle importazioni, per via della crisi nel Canale di Suez. "Si tratta di una rotta strategica per l’Italia dove transita il 40% del nostro import-export marittimo per un totale di 154 miliardi di euro", afferma il presidente dell’associazione Gabriele Melluso. A causa dell'escalation militare molte navi in transito nel Mar Rosso sono costrette a cambiare rotta, con un conseguente "forte incremento dei costi di trasporto e pesanti ritardi nelle consegne". Tutto questo incide sui prezzi finali dei beni e quindi sulle tasche degli italiani.

Il discorso vale anche per le petroliere che trasportano l’oro nero e così i prezzi del petrolio rischiano di tornare a salire. Le stime indicano un aumento ipotetico del 10 per cento dei listini al pubblico praticati dai distributori. Il prezzo medio della verde potrebbe lievitare a 1,950 euro al litro, "+213 euro a famiglia solo a titolo di rifornimenti di carburante".

C’è poi anche il rischio di rincari per le bollette energetiche, con il gas che nelle ultime ore è balzato a 32 euro al MWh al Ttf di Amsterdam con un incremento che sfiora il 4 per cento. "Un rialzo delle quotazioni dell’energia potrebbe fermare la discesa delle tariffe di luce e gas registrata nell’ultimo periodo, portando ad una risalita delle bollette con un impatto stimato fino a +200 euro annui a famiglia" conclude Melluso.

Insomma considerando carburanti, bollette e vendite al dettaglio, questi rincari potrebbero determinare per una famiglia con due figli una maggiore spesa di 411 euro all’anno, con un impatto del +1 per cento sull’inflazione.