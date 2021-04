Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Scadrà il prossimo 27 aprile 2021 il termine per la presentazione delle domande di adesione al adesione al bando “Nuovo bando Macchinari innovativi – Secondo sportello" (Asse III, Azione 3.1.1 del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR) destinato alle Piccole e Medie Imprese che investiranno nella innovazione tecnologica, Il bando per l'apertura del seondo sportello ha una dotazione finanziaria complessiva di 132.500.000,00 euro per attività manifatturiere e di servizi alle imprese. In particolare, i fondi consentiranno di agevolare i programmi di investimento innovativi e consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI.

Il bando, la scheda tecnica e tutte le altre informazioni sono consultabili sul sito internet (sezione “in evidenza”) del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, sempre in prima linea per consentire alle imprese di valutare le possibilità di finanziamento derivanti dai fondi comunitari.

Fondi destinati alla tecnologia delle imprese, via al bando

Politiche comunitarie: pubblicato l’avviso pubblico per fondi destinati

all'innovazione tecnologica delle imprese.