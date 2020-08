Bando "Garanzia giovani 2", Pullara: "Boccata d'ossigeno per i giovani disoccupati"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Una grande boccata di ossigeno per i giovani disoccupati. La Regione Sicilia ha pubblicato il nuovo Bando "Garanzia giovani 2": stanziati 200 milioni di euro per migliorare l'occupazione dei giovani siciliani". Ad annunciarlo è il deputato Regionale l'On. Carmelo Pullara capogruppo Popolari e Autonomisti all'Ars.

Obiettivo principale del programma dedicato soprattutto a coloro che non sono impegnati in un'attività lavorativa, -spiega Pullara-è quello di diminuire le distanze tra i giovani dell'Isola e il mercato del lavoro, offrendo misure concrete come i tirocini, la formazione mirata all'inserimento lavorativo e l'apprendistato per la qualifica e il diploma.

Le risorse provengono dal Fondo Sociale Europeo (124 milioni di euro) e dal Pon iniziativa occupazione giovani (81 milioni di euro).

Tra le novità più importanti, rispetto al precedente "Garanzia giovani 1" la possibilità di allargare , in alcune misure come quella della formazione in azienda, la platea dei destinatari portando l'età massima dai 29 ai 35 anni.

Dopo aver approvato la più importante finanziaria degli ultimi trenta anni, per far fronte alla drammatica crisi dovuta al covid-19, credo-conclude Pullara- che le azioni messe in campo possano dare un contributo importante per ridurre i livelli di inattività e di disoccupazione giovanile in Sicilia».