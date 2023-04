Aica, pronti 335 mila euro per gli interventi alle reti idriche e ai collettori fognari

Pronto e già pubblicato, nell’apposita sezione “tuttogare” sul sito istituzionale di Aica, l’avviso rivolto agli operatori economici per l’aggiudicazione dei lavori che interesseranno le reti idriche e i collettori fognari inseriti nel cosiddetto “Lotto 1 zona Sciacca”. I comuni della provincia interessati sono quelli di Sciacca, Sambuca di Sicilia e Montevago. A disposizione ci sono 335 mila euro compresi gli oneri per la sicurezza.

Gli interventi, che dovrebbero durare circa un anno, sono finalizzati al mantenimento in efficienza, alle riparazioni dei guasti, alla sostituzione, ricostruzione e adeguamento delle reti idriche e fognarie e dei relativi allacci d’utenza, comprensive di lavori idraulici, edili e stradali necessari.

Le sedi viarie e i marciapiedi insistenti nelle aree interessate dai lavori, saranno sottoposti a interventi di ripristino.

“Siamo lieti - ha detto Alfonso Provvidenza, presidente dell’assemblea dei sindaci di Aica - che l’azienda sia pienamente operativa in settori strategici per la nostra provincia. Si tratta di interventi volti a rendere più efficienti le reti e i collettori per apportare un significativo miglioramento dei nostri servizi“.