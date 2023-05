Banca San Francesco, approvato il bilancio e rinnovate le cariche: ecco tutti i nomi

Rinnovati gli organi sociali della banca San Francesco di Canicattì per il triennio 2023-2025. Per il consiglio di amministrazione sono stati eletti Angela Maria Acquista, Maria Aprile, Marcello D’Aiello, Salvatore Lodico, Massimo Marchese Ragona, Giovanni Puntarello e Agata Sacheli. Per il collegio sindacale sono stati eletti Vincenzo Montone (presidente), Carolina Cucurullo e Carmelo Di Caro Catarratto (sindaci effettivi), Leonardo Corbo e Maria Filippina Provenzani (sindaci supplenti).

Presentati anche i risultati dell’esercizio 2022 ai soci riuniti in assemblea al “Pala Saetta-Livatino”. I soci dell’istituto hanno approvato all'unanimità il bilancio 2022 evidenziando un utile netto di oltre 4 milioni di euro e un patrimonio netto in crescita del 25,5% rispetto all’anno precedente.

“Banca San Francesco si conferma solida - ha detto il direttore generale Vincenzo Racalbuto - e ha saputo creare valore economico. I prossimi progetti per l’immediato e per il prossimo futuro si muoveranno lungo le direttrici dell’innovazione, della sostenibilità e del coinvolgimento dei giovani”.