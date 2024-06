Export: trend negativo per i vini e i liquori dell'Agrigentino

Calano le vendite di vini e liquori dell'Agrigentino, così come quelle del Palermitano e del Trapanese. Buona invece la dinamica dell'ortofrutta di Catania, sia lo scorso anno sia ad inizio 2024. Nei primi tre mesi dell'anno si è registrato anche un calo delle vendite di pomodoro di Ragusa e Siracusa, dopo un forte rialzo nel 2023. Emerge dai dati Istat, rielaborati da Sace, sulle specializzazioni territoriali illustrati nel corso della presentazione, nel corso della presentazione di 'Doing Export Report', che, come ogni anno, approfondisce le potenzialità di crescita dell'export italiano e le nuove rotte su cui le imprese italiane devono puntare, contando sulle soluzioni, le connessioni e gli strumenti di conoscenza di Sace.

L'export verso Gibilterra, primo mercato di sbocco delle vendite regionali (circa 1,6 miliardi di euro accolti) ha registrato nel 2023 un incremento del 15,1%, sul traino dei raffinati che rappresentano quasi la totalità delle vendite siciliane verso il Paese. Tra i principali mercati europei di destinazione Spagna (+18,2%) e Germania (+29%) hanno mostrato performance positive, mentre sono stati registrati cali per la Croazia (-24,7%), terzo mercato di destinazione dell'export regionale, e Francia (-18,4%). È stato riportato un andamento positivo anche dagli Stati Uniti, secondo mercato di sbocco, verso cui le vendite sono aumentate di oltre il 14%, sulla spinta di raffinati e prodotti elettrici.