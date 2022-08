Assunti vigili urbani a tempo determinato: Nuovo progetto per forme di lavoro flessibile

Le manovre economiche del Comune di Realmonte riguardano anche per il servizio di polizia municipale. Sono infatti entrati in servizio da qualche giorno, per le strade della città della Scala dei Turchi, 6 vigili urbani assunti con contratto a tempo determinato, come previsto dalla determina n. 257 del 5 agosto 2022.

Un progetto che prevede assunzioni stagionali con forme flessibili di lavoro della durata massima di 5 mesi, finalizzato al finanziamento di attività di potenziamento dei servizi di controllo del territorio, sicurezza urbana e stradale. Soddisfatto il sindaco Sabrina Lattuca: “Buon lavoro a tutti i ragazzi che, certamente, con la loro esperienza e competenza, garantiranno al territorio un controllo mirato”.