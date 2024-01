Assicurazioni, pronta una "mazzata" per gli automobilisti agrigentini: aumenti in vista

Una vera e propria "mazzata" è in arrivo per gli automobilisti della provincia di Agrigento.

Secondo l'osservatorio di Facile.it, infatti, le tariffe Rc auto sono lievitate in modo significativo: a dicembre scorso per assicurare un veicolo a quattro ruote nell'Agrigentino occorrevano, in media, 506,31 euro, vale a dire il 31,3% in più rispetto a dodici mesi prima, e questo riguarda unicamente gli automobilisti "virtuosi". La crescita sarà netta, pare, anche nel 2024.

Per quanto riguarda invece gli automobilisti che hanno fatto registrare incidenti stradali, se a livello regionale la percentuale è pari al 2,14%, in provincia di Agrigento il valore scende al 2,05%, uno dei dati più bassi registrati nella regione, segno che c'è un basso numero di incidenti stradali oppure un alto tasso di risoluzioni "amichevoli" dei sinistri.