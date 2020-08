Recupero del teatro e dell'asilo nido, "pioggia" di soldi su Grotte

"Pioggia" di soldi pubblici su Grotte che ha ottenuto finanziamenti per ben 650 mila euro.

L’assessorato Beni culturali e dell’Identità siciliana della Regione Siciliana ha finanziato il progetto, proposto dal Comune di Grotte, per lavori di ristrutturazione, impiantistica e innovazione tecnologica dell’ex cinema - teatro Marconi. In questo caso ci si è mossi nell'ambito del programma “Patto per lo sviluppo della Sicilia” (Patto del Sud) e arriveranno 218.355,44 euro.

L’assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, sempre della Regione, ha invece finanziato i lavori di recupero, ristrutturazione e adeguamento alle norme degli edifici scolastici comunali: l'asilo nido. Arriveranno ben 429.855,80 euro.

“Si tratta di due importanti finanziamenti per il nostro Comune che premiano il lavoro svolto. Andiamo avanti convinti della bontà del nostro operato per il bene futuro della nostra collettività. Desidero ringraziare l’assessore ai Lavori pubblici Antonino Caltagirone, il capo area tecnica Pietro Calì e tutti i professionisti che ci supportano” - ha dichiarato il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza - .