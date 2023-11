Apenera, ecco la prima gin Distillery della provincia

House of Apenera Distillery Est ‘21: ecco la prima gin Distillery nell'Agrigentino. In programma per sabato 2 dicembre ad Aragona l’inaugurazione della Distilleria di Apenera, il premium gin made in Sicily prodotto in provincia. All’evento saranno presenti personalità del mondo dello spettacolo e dell'hospitality.

Apenera è il nome di un nuovo gin siciliano, prodotto all’interno di House of Apenera Distillery, la prima gin Distillery che apre nel cuore di Aragona e che è destinata a imporsi sullo scenario internazionale dei premium gin siciliani.

Apenera è un concept che nasce nel cuore di Agrigento ed è destinato a viaggiare in tutto il mondo. A idearlo sono due giovani menti eclettiche di Aragona: Jerry Prestigiacomo e Giusy Cipolla. Una coppia di creativi, che tra esperienze nella musica, nel design, nella moda e nell'hospitality hanno dato vita a un nuovo modo di ripensare alla Sicilia: tornarci per promuoverla.

Per farlo questa giovane coppia ha deciso di dare vita a una distilleria, la prima nella provincia di Agrigento, che inaugura questo sabato 2 dicembre ad Aragona. Situata, nel cuore di Aragona, è composta da uno spazio di oltre 200 mq che all’interno ospita un alambicco in rame, proveniente dall’azienda tedesca Muller, leader nella produzione di macchine per la distillazione.

All’interno di questa nuova struttura saranno presenti tre differenti zone. Oltre alla zona dedicata alla distillazione vera e propria, sarà presente uno spazio-bar per la degustazione di cocktails, uno spazio dedicato a delle vere proprie taste experiences e un’area shop dove sarà possibile acquistare il nostro gin.

Il nome Apenera si ispira all’Ape nera Siciliana o Apis Mellifera Siciliana, un’ape che ha rischiato l’estinzione e che grazie alle sue fortissime difese immunitarie superiori ad altri suoi simili, è riuscita a sopravvivere ed a ripopolare la flora siciliana. “E’ da questa enorme forza e resilienza che traiamo l’idea del nostro gin” - dichiarano gli ideatori.

Il distillato di Apenera infatti è 100% made in sicily. Un concentrato di botaniche autoctone lavorate secondo le antiche tradizioni secolari di una volta. Dalle bacche di ginepro ai semi di coriandolo del Monte Etna alla Arance di Ribera IGP, al Limone di Siracusa alle Bucce di Pomplemo Rosa Siciliano di Siracusa, al Miele di Api nere di Carini (Palermo), alle erbe come basilico, finocchietto, timo capocchiuto, menta e salvia di Agrigento e Ragusa, fino alle mandorle e alle noci e alle mele Lapedde del Messinese, ai mirtilli neri di Catania.

Un gin eclettico ed equilibrato allo stesso tempo, nato per valorizzare la tradizione ed innovare il modo di pensarla. Un blend di colore giallo, esaltato dagli infusi naturali e dai profumi inebrianti di ginepro, pompelmo e finocchietto.

"Il nostro gin - aggiunge Jerry - è un gin anche a km 0, perché prodotto nella nostra distilleria di Aragona,la quale lavora con macchine alimentate con fonti di energia rinnovabile e utilizza i prodotti di scarto della lavorazione del distillato per impiegarli nella sanificazione degli ambienti".

Apenera gin verrà commercializzata già dalla sera dell'inaugurazione e distribuita su tutto il canale Horeca italiano ed europeo.

In occasione della serata inaugurale saranno ospiti oltre le istituzioni, personalità importanti del mondo dello star system internazionale, come attrici e CEO delle più grandi catene alberghiere al mondo, greche e londinesi, come l’Eight Club London, Khalua Mykonos e Kasbah Patmos. “L’obiettivo è quello di diffondere il nostro premium gin sul mercato internazionale. Per farlo abbiamo già attivato con loro dei primi contatti commerciali.

“Siamo felici infine - concludono gli ideatori - di poter presentare il nostro prodotto a una platea così ampia di persone. È un’opportunità per esprimere la nostra identità, le nostre radici, con un gin che racconta la Sicilia e le sue unicità. Non vediamo l’ora di presentarvelo”.

Programma Inaugurazione

h.19:30 Cerimonia inaugurazione Distilleria

h 21: 00 Buffet e degustazione Cocktail Apenera Gin

h 22: 30 After Party - Acquaseltz (San Leone, Agrigento) - ACCESSO SOLO SU INVITO