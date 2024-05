Assistenza e informazione per chi vuole aprire una nuova coop: aperto il primo "Cat"

Prendono vita anche ad Agrigento i Cat di Legacoop Sicilia occidentale. I centri di assistenza tenica sono uno strumento per supportare la nascita di nuove cooperative fornendo informazioni a chi vuole costituire nuove realtà.

A darne notizia è Domenico Pistone, coordinatore di Legacoop Sicilia occidentale. Lo sportello Cat ad Agrigento sarà in via Ragazzi del 99 numero 46.

"Gli obiettivi del Cat - dice Pistone - sono quelli di promuovere lo sviluppo del movimento cooperativo in armonia con le moderne esigenze della cooperazione e con gli interessi del mercato; diffondere e sviluppare la coscienza cooperativa promuovendo e favorendo la formazione culturale tecnica professionale dei cooperatori; promuovere l'informazione di assistenza legale, fiscale, economica ed aziendale in favore degli enti associati. Attraverso i Cat - ha concluso Pistone - offriremo nei nostri sportelli presenti in tutte le province siciliane attività di supporto ed assistenza su come si costituisce e gestisce un’impresa cooperativa, al fine di divenire punto di riferimento costante per le cooperativa".