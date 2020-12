Carni scelte e prodotti freschi per un hamburger insuperabile: Zangaloro sbarca ad Agrigento

Non un panino, ma un viaggio nel gusto, grazie alla qualità e alla freschezza degli ingredienti, scelti con cura e abbinati in maniera originale. Sarebbe davvero riduttivo liquidare la “Meat Factory Zangaloro” come un fast food: l’unica nota comune, infatti, è la velocità con la quale viene servito il cibo. E in un periodo in cui, per via dell’incertezza e delle difficoltà causate dalla pandemia, molti imprenditori tendono a tirare i remi in barca, Zangaloro invece non si ferma: in questi giorni è stato aperto un punto vendita anche ad Agrigento, in piazzale Rosselli.

Zangaloro è tra i più affermati e noti brand di Palermo. L’idea delle hamburgherie poggia su una tradizione storica, quella della macelleria Zangaloro di via Dei Nebrodi che oggi è il punto di riferimento in città per chi ama la carne di qualità. Nel 2014 viene aperta la prima “Meat Factory” (attualmente sono sei a Palermo), con un’offerta culinaria di alta qualità, ma con un prezzo accessibile a tutti.

I locali aperti da Zangaloro sono diventati rapidamente punti d’incontro ideali per pranzi veloci mentre si è al lavoro, per cene in famiglia o tra amici. La marcia in più è naturalmente la bontà dei panini e l’altissima qualità della carne alla griglia di cui sono composti. Tutte le materie prime adoperate da Zangaloro, inoltre, provengono da propri laboratori, in cui vengono preparati persino il pane usato per gli hamburger, ma anche i dolci.

Dopo aver conquistato il palato della città – andando anche oltre la carne e sconfinando nella cucina giapponese e hawaiana, con “Zanga Sushi&Wok” e “Pokè Boll” - l’azienda punta adesso all’espansione nelle altre aree della Sicilia. Per quest’anno era in programma l’apertura di altri tre punti vendita, ma il Cornavirus ha costretto a rivedere i piani. Rivedere, non accantonare, come dimostra l’apertura nel centro di Agrigento.

Zangaloro, attenta alle esigenze dei clienti e per restare al passo coi tempi, può contare anche sulla vendita on line dei suoi prodotti: attraverso un’app dedicata o tramite internet (www.zangaloro.it), infatti, è possibile ordinare da casa e ricevere tutto ciò che si desidera in brevissimo tempo.