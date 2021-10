L'Aica offre lavoro, si cerca un esperto contabile: al via le candidature

Le nuove opportunità per trovare un posto di lavoro arrivano dall’Aica: l’Azienda idrica comuni agrigentini cerca infatti personale per dotarsi di un’organizzazione amministrativa capace di rendere ancora più efficiente il servizio e soprattutto superare le difficoltà iniziali riscontrate nel delicato passaggio dalla gestione commissariale alla nuova società di cui fanno parte 33 Comuni.

E proprio adesso - come si legge sul quotidiano La Sicilia - comincia la cosiddetta “indagine di mercato” per individuare una figura professionale, che sia regolarmente iscritta all'Albo dei dottori commercialisti, che si occupi della gestione e degli adempimenti contabili, fiscali, civilistici e delle problematiche di natura fiscale e tributaria. L’avviso, a firma del Rup Claudia Catania, non prevede, almeno per il momento, nessuna procedura concorsuale o gara d’appalto.

Non sono neanche previsti punteggi o graduatorie: l’avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse da parte di professionisti aventi i requisiti richiesti per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per Aica, la quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito al1'indizione della successiva gara per l'affidamento dei lavori senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

L’incarico avrà una durata di 2 anni con un importo base di 28.000 mila euro. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso.

Le candidature vanno inviata per posta elettronica, tramite indirizzo Pec, entro l’11 ottobre. L'avviso è pubblicato sul sito web di Aica.