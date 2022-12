Il Natale fa bene al turismo, Coldiretti: "Boom negli agriturismi"

A Natale sempre più persone scelgono un agriturismo per trascorrere le feste immersi nella natura.

A dirlo è Terranostra Sicilia, l'associazione di Coldiretti che da, su base regionale, l'indicazione di un tutto esaurito in molte strutture.

"Le feste in mezzo alla natura - sottolinea il presidente regionale Terranostra, Roberto Caruana - sono davvero uniche per i piccoli ma in generale si caratterizzano per le attività culturali, per la buona cucina e anche per i corsi di piatti tipici che sempre più agricoltori organizzano per far conoscere meglio le specialità regionali. La pandemia ci ha insegnato a non rinunciare alle possibilità di stare all’area aperta e a non limitare le occasioni. Si tratta di vacanze ad un prezzo congruo e con una ospitalità unica".

La provincia di Agrigento non è quella in cui maggiore è in Sicilia il numero di queste struture operative: con 152 strutture Siracusa è la patria degli agriturismi; il secondo posto è per Palermo con 134, a cui seguono Ragusa e Messina, rispettivamente con 105 e 102. A Catania ci sono 80 agriturismi, a Trapani 71, ad Enna 47. Chiudono la classifica Agrigento con 43 e a Caltanissetta con 34.