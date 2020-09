Libero consorzio, approvato il bilancio di previsione: entrate per 94 milioni

Il bilancio di previsione 2020 contiene una previsione di entrate per un totale di novantaquattro milioni di euro. Le uscite prevedono spese correnti per 44.833.324,29 euro e spese per investimenti per 50.423.278,06 euro. ll commissario straordinario del Libero consorzio, Alberto Girolamo Di Pisa, ha approvato il bilancio di previsione 2020, il documento unico di programmazione 2020/2022 e il Peg 2020 e il piano della performance 2020/2022.

Il bilancio di previsione 2020 contiene, appunto, una previsione di entrate per un totale di novantaquattro milioni di euro. Queste sono costituite in parte da entrate correnti per 18.520.000,00 euro, trasferimenti correnti per 23.954.555,43 euro, entrate extra tributarie per 1.614.571,50 euro, entrate in conto capitale per 40.069.567,29 euro. Le uscite prevedono spese correnti per 44.833.324,29 euro e spese per investimenti per 50.423.278,06 euro. Le spese per gli investimenti sono destinate prevalentemente agli interventi sulla viabilità interna, sulle infrastrutture stradali, all'edilizia scolastica provinciale e alle scuole superiori. Inoltre, anche se ridotti rispetto agli anni passati, sono stati inseriti i fondi per le “Politiche Sociali” a favore dei portatori di disabilità grave che frequentano le scuole superiori nel territorio provinciale, derivanti da funzioni delegate dalla Regione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il bilancio di previsione 2020 tiene conto anche del pesante prelievo forzoso da parte dello Stato che quest'anno si aggira intorno ai dieci milioni di euro e che riduce notevolmente la capacità di assicurare i servizi che la legge assegna ai Liberi Consorzi in favore dei cittadini.

Soddisfazione per l’approvazione del bilancio di previsione è stata espressa dal commissario straordinario del Libero consorzio di Agrigento Alberto Girolamo Di Pisa, il quale sottolinea l’azione prioritaria dell’Ente per il miglioramento della viabilità provinciale e dell’edilizia scolastica che nel 2020 potrà disporre di oltre 50 milioni di euro di finanziamenti, molti dei quali sono già stati utilizzati con l’apertura di nuovi canteri.