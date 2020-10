Covid-19 e crisi da lockdown, il Comune con oltre 1 milione prova ad aiutare le imprese

Salvare le imprese agrigentine colpite dalla crisi da lockdown. Per farlo, il Comune ha destinato un milione e 200 mila euro di Agenda urbana. "Saranno - secondo quanto è stato annunciato dal sindaco uscente Lillo Firetto - somme aggiuntive a quelle regionali che potranno dare ulteriore ristoro e che, pur seguendo le stesse modalità di erogazione del bando regionale, dovranno aiutare soltanto le imprese di Agrigento e non potranno avere altra destinazione".

Il Comune di Agrigento ha messo da parte, per questo scopo, alcuni dei fondi che erano a disposizione per programmi di sviluppo.

"Questa crisi sanitaria, si sta via via anche trasformando in una crisi economica. Non possiamo, non posso, permettere che le donne e gli uomini che lavorano ogni giorno allo sviluppo del tessuto economico della nostra città vengano lasciati soli - ha spiegato Firetto che, il 18 e il 19 ottobre, andrà al ballottaggio con lo sfidante Franco Micciché - . Dalla Regione arriveranno altri fondi per tutte le imprese che hanno subìto un calo di fatturato a causa degli effetti della pandemia. Non sappiamo ancora con quali modalità e cercherò di averne più notizie nelle prossime ore".