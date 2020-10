Coronavirus e crisi da lockdown, c'è il regolamento per le agevolazioni

Il regolamento per le agevolazioni straordinarie per Imu 2020, Tari 2020, tassa occupazione suolo pubblico, imposta di pubblicità è stato approvato. A farlo, in una delle ultimissime sedute in cui si è riunito, è stato il consiglio comunale uscente. Al Comune di Agrigento, dal fondo perequativo degli enti locali (istituito dalla Regione), spettano 2.677.167,81 euro.

Soldi che dovrebbero servire – ma il riparto avverrà solo sulla base dei dati forniti dai Municipi – per esenzione o riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico, per operatori economici, enti, associazioni le cui attività sono risultate sospese o soggette a forti limitazioni a seguito dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19. Per arrivare a garantire le agevolazioni da riconoscersi sul fondo perequativo serviva però un regolamento per riconoscere i benefici agli operatori economici. Regolamento che, adesso, a palazzo dei Giganti, c’è.

Per quanto riguarda l’imposta municipale, è stato previsto nel regolamento, si potrà riconoscere ai proprietari e gestori delle attività economiche che dovranno avere i codici Ateco riportati nei Dpcm; l’agevolazione sulla Tari verrà riconosciuta alle utenze non domestiche alle quali è stata imposta la sospensione dell’attività. Stessa cosa per la Tosap, mentre le agevolazioni per l’imposta pubblicità per i soggetti passivi che abbiano credito d’imposta pari a 10/12 dell’importo dovuto per il 2020.