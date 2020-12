Acquisti di fine anno, Picarella: "Scegliete i negozi di vicinato"

"Oggi e fino al 30 dicembre torniamo in zona arancione, per questi ultimi acquisti dell'anno raccomando la scelta dei negozi di vicinato. Ultimi giorni ed ultime occasioni per dare il proprio contributo ai negozi di abbigliamento e ai commercianti per cercare di chiudere l'anno in modo propositivo". Lo ha detto, lanciando di fatto un appello, l'assessore alle Attività produttive Franco Picarella.

"Facciamo gli ultimi acquisti dell'anno pensando che stiamo dando una grossa mano al commercio della nostra città - ha spiegato Picarella - . Insieme possiamo fare molto per scongiurare la chiusura di molte attività".