Aeroitalia inaugura una nuova tratta dall'Umbria a Lampedusa

Inaugurate due nuove rotte di Aeroitalia dall'aeroporto internazionale dell'Umbria, per Lampedusa e Lamezia Terme. Lo hanno annunciato la compagnia e la società di gestione dello scalo in una nota congiunta. Su Lampedusa i voli saranno operati ogni sabato fino al 5 ottobre prossimo, mentre su Lamezia Terme sono programmate due frequenze settimanali fino al al 15 settembre. Due tratte che arricchiscono il network Aeroitalia da e per il "San Francesco d'Assisi" - si legge ancora nella nota -, che oltre alle rotte su Milano Bergamo e Linate offrirà nuovi servizi verso il sud Italia.

Per Gaetano Intrieri, ad di Aeroitalia, "con l'introduzione di questi voli, Aeroitalia consolida ulteriormente la sua espansione in Italia, assicurando viaggi più accessibili e sostenibili". "L'apertura di questi nuovi collegamenti aerei - aggiunge - permetterà di stimolare l'economia locale, sia direttamente con Aeroitalia che nel più ampio settore del turismo".