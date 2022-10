Mancato adeguamento al nuovo contratto del personale in casa della salute, la Cisl: “Risposte immediate o ci rivolgeremo alle istituzioni”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Casa di Salute Ignazio Attardi”, la Cisl Fp: “Risposte entro 10 giorni o segnaleremo la situazione alle istituzioni competenti”: a dirlo in una nota è il coordinatore territoriale della sanità pubblica e privata Alessandro Farruggia. Mancato adeguamento al nuovo contratto di settore per il personale della “Casa di Salute Ignazio Attardi” di Santo Stefano di Quisquina, la Cisl Fp scrive ai vertici della struttura e da un ultimatum di 10 giorni prima di avviare la segnalazione delle inadempienze alle istituzioni competenti.

Tutto è contenuto in una lettera inoltrata dal coordinatore territoriale della sanità pubblica e privata Alessandro Farruggia.

“La nostra federazione, nel corso delle ultime interlocuzioni - dice Farruggia - ha manifestato la volontà di intraprendere un percorso di confronto utile alla definizione di tutti gli istituti del nuovo contratto collettivo nazionale della Sanità Privata Aiop Aris, nonché la necessità di migliorare la qualità assistenziale e la sicurezza dei degenti attraverso l’implementazione di unità infermieristiche e degli operatori socio assistenziali. Ancora oggi, nostro malgrado, non abbiamo ricevuto risposte concrete a tali istanze. Per tali ragioni, attenderemo 10 giorni affinché vengano posti in essere gli atti conseguenti a quanto concordato nel tavolo di contrattazione dello scorso 29 luglio. Come Cisl - continua Farruggia - riteniamo fondamentale il rispetto delle prerogative contrattuali e ancor di più la sicurezza dell’utenza e dei dipendenti nello svolgimento delle attività assistenziali pertanto se non dovessimo avere alcuna risposta nel termine suddetto saremo costretti a segnalare tali inadempienze alle istituzioni competenti”.