Adeguamento antisismico e funzionale al liceo “Crispi”, appalto da oltre 2 milioni: ecco come partecipare

Un appalto da ben 2.370.454 euro per i lavori di adeguamento antisismico, e funzionale del liceo “Crispi” di Ribera. Il Libero consorzio comunale fa sapere che dovranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 28 novembre le offerte relative alla gara per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

La procedura di gara sarà gestita integralmente in modalità telematica. I fondi sono stati finanziati con le risorse previste nel piano “Next Generation EU”.

Verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il portale appalti dell'UREGA di Agrigento, che gestirà la procedura aperta di gara, accedendo al sito https://www.lavoripubblici.sicilia.it.

L'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori sarà effettuata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice dei contratti, con valutazione del punteggio complessivo determinato dalla somma delle offerte tecnica ed economica.