Accoglienza migranti, lavoratori dell'Acuarinto senza stipendio da 8 mesi: vertenza sbloccata

I dipendenti dell'Acuarinto non incassano gli stipendi da 8 mesi. Incontro in Prefettura, stamani, per trovare una soluzione alla vertenza. Dell'opera di mediazione si sono occupati il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, e il vice prefetto, Elisa Vaccaro, che ha condotto le parti - l'associazione Acuarinto e i Comuni di Agrigento e Santa Elisabetta, in presenza della Uil - a prendere degli impegni che porteranno al pagamento immediato di 5 mensilità ed entro il mese di ottobre a saldare tutte le spettanze arretrate.

La Uil - reso noto il segretario generale Gero Acquisto, che s'è detto soddisfatto, - vigilerá affinché si onorino tutti gli impegni assunti nei confronti dei dipendenti a salvaguardia anche degli ospiti e della stessa associazione.