Accorpamento delle Camere di Commercio, Sodano: "Sono stato l'unico siciliano ad esprimere voto contrario"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nel merito dell'accorpamento delle Camere di Commercio interviene anche il deputato agrigentino della Commissione bilancio Michele Sodano, l’unico siciliano a non aver sottoscritto, durante i lavori al Decreto Sostegni Bis, l’emendamento sulle Camere di Commercio presentato dall’onorevole Prestigiacomo.

”Tutta la maggioranza, compatta, ha aderito alla proposta della Prestigiacomo che finisce chiaramente per essere un ulteriore fardello su Agrigento. Forza Italia, Lega, Partito Democratico e 5 Stelle non si sono posti alcuna perplessità. A votare contrariamente, con me, sono stati solo i deputati indipendenti Raduzzi, Trano e Villarosa. Nonostante tutto, la notizia confortante è che l’ultima parola spetterebbe al presidente della Regione Musumeci.

Dimostrerà di essere un degno rappresentante di tutte le province o finirà, come credo, per dare il lasciapassare a una modifica che nasce all’interno della sua coalizione e che finisce per avvantaggiare la provincia di Siracusa e svantaggiare Agrigento, Trapani e Caltanissetta?