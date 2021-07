Accorpamento delle Camere di commercio, Firetto: "Le attività produttive meritano rispetto"

L'ex sindaco: "Tutto sta avvenendo nel totale silenzio della deputazione regionale e nazionale. Agrigento non è soltanto bacino di voti"

"Tutto sta avvenendo nel totale silenzio della deputazione regionale e nazionale. Agrigento non è soltanto bacino di voti, ma anche una città in cui le realtà produttive sono la forza coraggiosa e poderosa di un'economia che altrimenti sarebbe destinata ad essere totalmente asfittica. Credo che queste realtà produttive meritino più rispetto e debbano essere ascoltate". Lo ha detto l'ex sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, in merito alla riorganizzazione del sistema camerale siciliano - previsto dal decreto Sostegni bis - approvato dalla Camera dei deputati.

"Credo che si stia attuando un piano di accorpamenti delle Camere di commercio per non ben specificati e verificati benefici, senza alcuna condivisione con le associazioni di categoria dei territori interessati e a danno della rappresentatività sia dei territori, che delle categorie produttive e in danno della nostra città" - ha sottolineato Firetto - .