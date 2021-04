Accademia Palladium e associazione nazionale dentisti italiani: via ad un corso di assistenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’Accademia Palladium, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI), Sezione Provinciale di Agrigento, comunica l’avvio del corso per “Assistente di Studio Odontoiatrico”, con l’impiego di 30 ragazze/i nella qualificazione del settore. Questa importante figura svolge la propria attività nelle strutture odontoiatriche, assistendo gli operatori sanitari quale gli odontoiatri e gli igienisti dentali durante la pratica clinica, ma anche cimentandosi in tutte le attività complementari alla stessa quali la segreteria o le pratiche di decontaminazione e sterilizzazione. “Il corso avrà durata di 700 ore ed è suddiviso in 300 ore di teoria e 400 ore di tirocinio pratico e rappresenta un’esperienza di elevato livello didattico e professionale,” afferma il Direttore dell’Accademia Palladium Pino Minio, “che si avvale della grande disponibilità all’insegnamento di tanti professionisti odontoiatri del nostro territorio e di altrettanto validi docenti dell’Accademia Palladium”.

“La sempre crescente richiesta di professionalità da parte degli utenti”, dichiara il Dott. Luigi Traversa, Presidente Provinciale dell’Associazione ANDI nonché Direttore del Corso ASO, impegnato nella didattica specialistica del corso, “ha imposto negli anni che gli odontoiatri formassero in proprio le proprie collaboratrici, ma con la ufficializzazione della figura di Assistente di Studio Odontoiatrico, qualifica professionale di interesse sanitario, vi è la possibilità per gli operatori di assumere persone già formate e consapevoli delle proprie mansioni all’interno dello studio.” Il conseguimento di questa qualifica apre a ottime prospettive lavorative negli studi ed ambulatori odontoiatrici.