Nell'Agrigentino sempre più gli uomini che picchiano le donne, l'esperta: "Va aiutato anche chi commette la violenza"

Maltrattamenti, stalking, violenze sessuali: i casi sono sempre più attuali e in aumento. Gli ultimi dati diffusi dalla questura di Agrigento, aggiornati al 31 marzo, mostrano un aumento che sfiora il 4 per cento dei reati di lesioni; quasi il 22 per cento in più per le violenze sessuali. Katya Pistone è una psicologa che da tanti anni opera in una struttura protetta dove si...

Il contenuto è riservato agli abbonati.