Dossier Alla ricerca dell'amore

I siciliani preferiscono le ucraine, viaggio nelle agenzie che promettono di farti trovare l’anima gemella

Chi vuole risparmiare si rivolge ai siti di annunci ma spesso incorre in truffe. Per i più esigenti ci sono invece gli intermediari. Dossier ne ha incontrato uno che svela come funziona e quanto costa. L'identikit di chi si rivolge a loro e il racconto di un agrigentino: "Non cercavo il sesso, io volevo una storia seria e alla fine ci sono riuscito"