Dossier Diritti umani violati

Troppi detenuti, poche guardie: l'inferno dietro le sbarre del carcere di Agrigento

Dossier snocciola i numeri dell'emergenza: oltre 100 le persone recluse in più rispetto alla capienza, almeno 50 gli agenti di polizia penitenziaria in meno. E così tra aggressioni e suicidi è diventata drammatica. Le sigle sindacali lanciano l'allarme: "Lo Stato non riesce a ripristinare le regole"