Dossier La storia inedita

Quando Paolo Rossi faceva gol a Porto Empedocle, il racconto di un amico di infanzia dell'eroe dell'82

Era il 1967 quando il piccolo e gracile bambino di origini toscane giunse nell'Agrigentino insieme al padre, chiamato per lavoro dalla Italcementi. In un minuscolo campo in terra battuta, il futuro campione del mondo era già un prodigio. In esclusiva per "Dossier" la testimonianza di quei magici giorni di "Savaturi" Belviso