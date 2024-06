Dossier Vizio patologico

Anziani che bruciano la pensione, impiegati che si indebitano: il profilo dei ludopatici agrigentini

In provincia ogni anno centinaia di milioni di euro vengono spesi al gioco, sia in presenza che on line. Ma c'è chi ogni giorno lavora per aiutarli: si tratta del centro d'ascolto gestito dalla coop "Sub tutela Dei". Uno dei volontari racconta a Dossier alcune storie drammatiche. Il caso dell'edicolante "obiettore" che non vende più Gratta e vinci