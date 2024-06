Dossier Si spaccia tra i bambini che giocano

Droga, sesso fugace e alloggi di fortuna: il viaggio horror nelle case abbandonate del centro storico di Agrigento

L'inchiesta di Dossier all'interno di alcuni dei 142 immobili senza padrone. C'è chi le utilizza per consumare cocaina, chi per una "sveltina" dopo una serata, ma c'è anche chi ci vive in attesa di una residenza popolare. L'impegno del sindaco: "Bonificare entro il 2025". Il prefetto: "Operazioni di polizia inutili se non seguite da interventi di rigenerazione" - VIDEO E FOTO ALL'INTERNO