"Uscire dalla Chiesa", come ci si sbattezza e in quanti lo fanno ad Agrigento

Per il Vaticano rinunciare al sacramento è apostasia, cioè un peccato mortale. Eppure sono sempre di più le persone che decidono di farlo. Il primo registrato della provincia sul sito sbattezzati.it è stato un giovane nel 2019. Il coordinatore dell'Uaar: "C'è chi non lo comunica per paura di ripercussioni". Ecco come funziona la procedura