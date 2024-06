Dossier Passione a due ruote

Gli agrigentini e l’amore per la Vespa: storie di una tribù che si emoziona in sella al mito senza tempo

Da oltre 20 anni esiste in città un club di appassionati in continua espansione: raduni, viaggi in tutta Italia divorando l’asfalto. Ma soprattutto tante occasioni per mangiate e bevute condividendo una passione che ha anche ispirato un musical. Dossier ha raccolto i racconti di chi ne ha fatto una ragione di vita