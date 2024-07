Una giornata dentro al pronto soccorso di Agrigento: pazienti nei corridoi, fino a 6 ore per gli esiti di un esame

Pazienti “parcheggiati” nei corridoi su sedie e barelle per ore in attesa di una visita o di un ricovero, lasciati senza un adeguato livello di assistenza, persone che vanno via dopo aver atteso gli esiti di un esame clinico per oltre sei ore, senza cibo e senza acqua, centinaia di mozziconi di sigarette lasciati per terra all'ingresso. In prima linea solo pochi medici e infermieri...

Il contenuto è riservato agli abbonati.