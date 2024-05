Dossier La grande sete

Abbandonato e vandalizzato, vi portiamo dentro al dissalatore "fantasma" di Porto Empedocle

Tra le soluzioni della Regione per contrastare l'emergenza siccità c'è anche quella di puntare sugli impianti che servono a eliminare i solidi contenuti nell'acqua. Dossier è andato a verificare le condizioni in cui si trova e ha raccolto i dubbi degli esperti sulle spese necessarie per portarlo nuovamente in funzione | VIDEO E FOTO