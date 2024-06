Dossier Traditi dallo Stato

Hanno perso tutto per un sospetto, chi sono le "vittime" agrigentine delle interdittive antimafia

Un provvedimento amministrativo, nato per arginare la presenza di aziende in odor di mafia, ha negli anni colpito ditte che nulla avevano a che fare con il malaffare. Un'imprenditrice racconta il suo caso a Dossier: "Ho perso tutto per una parentela, nessuno mi ha mai chiesto scusa". Un avvocato: "Va rivisto il modo in cui si realizzano le istruttorie"