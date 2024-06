Elezioni Europee in Sicilia, vi spieghiamo com'è possibile controllare il voto con le tre preferenze

Nel gioco del "chi sta con chi" alle imminenti elezioni Europee, il sistema delle tre preferenze agevola il "controllo" del voto. Le cosiddette terzine, infatti, consentono ai grandi elettori di verificare - in uno o più territori - il rispetto delle indicazioni di voto impartite sulla scorta degli accordi presi coi candidati. Mettiamo subito una cosa in chiaro: non c'è nulla di illegale, ma si tratta di un sistema - quello delle preferenze multiple - che allunga la "filiera" del consenso, favorendo l'intermediazione dei grandi elettori. Stiamo parlando di big di partito ma non solo, che così possono risultare determinanti per l'elezione di questo o quel candidato. Non a caso la campagna elettorale per le Europee è stata caratterizzata da grandi manovre interne ai partiti finalizzate a conquistare o a mantenere posizioni di potere, con scontri fra candidati della stessa lista sostenuti da opposte fazioni.

