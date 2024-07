Subappalti a cascata, pochi controlli e impiegati in nero: così si muore di lavoro in Sicilia

Sono fra le prime, in Sicilia, per numero di disoccupati. Nel 2023, Agrigento aveva un tasso del 51,1%, seguita da Trapani (50,8%) e, dopo Caltanissetta (49%), da Palermo con il 46,2%. Percentuali Istat che, nel caso della città dei Templi e del capoluogo, si sono un assottigliate rispetto al 2021, ma che restano sempre alte. Il lavoro non c'è, i giovani scappano: ogni anno - in...

Il contenuto è riservato agli abbonati.