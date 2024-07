Dossier Guido piano

Migliaia di foto per evitare incidenti e morti: la mappa degli autovelox nell'Agrigentino e quali fanno più multe

Ecco dove vengono piazzati e le strade da record per numero di trasgressori. Il giallo del dispositivo fisso posizionato prima della rotonda San Pietro. C'è chi polemizza: "Bancomat per i comuni", ma sindaci e polizia stradale non hanno dubbi e a Dossier dicono: Evitati migliaia di scontri mortali". La Cassazione però avverte: "Non vanno nascosti"