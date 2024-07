Dossier Il caso irrisolto

"Quel sorriso prima di morire", il ricordo inedito degli ultimi attimi di vita del piccolo Stefano Pompeo

Dopo 25 anni il medico rianimatore Antonio Liotta, di turno in ospedale la sera del 21 aprile 1999, ha deciso di raccontare a Dossier quei tragici momenti. Nonostante nel 2019 l'inchiesta è stata riaperta dalla Dda, i responsabili dell'uccisione del bambino - colpito per sbaglio da un proiettile in un agguato mafioso - non sono mai stati consegnati alla giustizia - VIDEO