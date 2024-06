Dossier La storia

"Finito in carcere per un numero sbagliato": l'incubo di un giovane accusato di aver aiutato Messina Denaro

Il caso di un incensurato 31enne, che per la Procura è uno dei fiancheggiatori perché la sua utenza telefonica si trova scritta nel modulo di acquisto di un'auto del boss. Il suo avvocato racconta a Dossier che è identica tranne che per una cifra a quella di una donna misteriosa. Ma in attesa del processo lui giura: "Sono innocente, ho vissuto due mesi di notti insonni"