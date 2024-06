"So chi è il killer": così 32 anni dopo è stato risolto il caso dell'omicidio di padre e figlio a San Biagio Platani

"Mia moglie vuole sapere chi ha ucciso suo padre e suo nonno, è stato organizzato tutto in famiglia e lei adesso vuole giustizia". La terza figlia di Gaetano La Placa non sapeva chi aveva organizzato il duplice omicidio, ma aveva sentito tanti discorsi che confermavano un forte indizio: cioè che tutto era stato deciso e realizzato nell'ambito delle mura domestiche. La svolta, dopo 32 anni, nell'inchiesta sul duplice omicidio di padre e figlio uccisi nel 1992 nelle campagne di San Biagio Platani, è arrivata nei giorni scorsi. Dossier è in grado di raccontare i retroscena inediti di uno dei fatti di cronaca più sconvolgenti degli ultimi decenni dell'Agrigentino.

Il contenuto è riservato agli abbonati.