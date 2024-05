Cos'è Dossier e come inviare segnalazioni

Dossier è il team di giornalismo investigativo del gruppo Citynews. Nasce a giugno 2022, con l’intento di offrire almeno un’inchiesta o un approfondimento al giorno su temi d’interesse locale. A Roma e Milano può contare su due squadre di quattro giornalisti, coadiuvati da diversi collaboratori e dalle redazioni “tradizionali” di RomaToday e MilanoToday. Da qualche settimana Dossier è arrivato anche a PalermoToday. E adesso ad AgrigentoNotizie. I giornalisti della redazione agrigentina saranno supportati da giornalisti d'esperienza che si occuperanno di approfondimenti e inchieste.

L’informazione di Dossier è complementare a quella che siete abituati a leggere su questo sito. Da una parte il racconto della cronaca, della politica, dello sport e dell’attualità che avete sempre dimostrato di apprezzare per la sua velocità, precisione e rigore (e che rimane gratuito). Dall’altra l’indagine, l’approfondimento, la necessità di andare oltre la notizia per svelare tutte le storture, le contraddizioni, i crimini, gli sprechi e le inefficienze del capoluogo siciliano. Un servizio che potete scegliere di fruire e sostenere, abbonandovi qui.

I nostri articoli parlano di temi sociali, ambiente, sanità, crimine, potere, diritti, lavoro, e sono multimediali. Contengono foto, video, podcast, grafici, mappe, e sono il frutto di settimane o mesi di lavoro. Il tempo necessario per trovare le domande (e le risposte) giuste, intervistare le fonti, elaborare dati e numeri, consultare documenti riservati, infiltrarsi con microfoni e telecamere nascosti e fare tutte le opportune verifiche sul materiale raccolto. Il risultato sono decine di inchieste e approfondimenti, da cui non di rado sono nate anche indagini giudiziarie, controlli del Comune e interrogazioni parlamentari. Per farvi un’idea qui sotto potete leggerne alcuni, gratis.

Scrivici

Dossier è un servizio in abbonamento, senza i suoi abbonati non potrebbe esistere. Le vostre domande e le vostre critiche ci aiutano a migliorare il nostro lavoro, dalle vostre segnalazioni nascono tantissimi dei nostri articoli. Potete scriverci a dossier@agrigentonotizie.it

Chi siamo

Gerlando Cardinale. Giornalista professionista dal 2008. Ha iniziato l'attività nel 2002 collaborando con il Giornale di Sicilia dove per 13 anni è stato anche redattore a tempo determinato. Ha collaborato con la casa Editrice "Il Miglio", Tgs e l'agenzia di stampa Italpress. Dal 2018 è corrispondente dell'Agenzia giornalistica Italia. Dopo 21 anni di carta stampata, nel gennaio del 2017 è approdato ad AgrigentoNotizie dove, da gennaio 2023, è redattore. Si occupa di cronaca giudiziaria, quotidianamente si divide fra procura e tribunale.

Giuseppe Caruana. Giornalista pubblicista dal 2015. Dopo gli studi di Architettura ha mosso i primi passi nelle emittenti televisive locali. Speaker e conduttore di tg, collabora con diverse agenzie di stampa nazionali ed estere e con i principali network dell’informazione. Per Citynews è il video reporter di AgrigentoNotizie da febbraio del 2019. Con la sua inseparabile telecamera, è sempre pronto, a qualsiasi ora del giorno o della notte, a documentare e raccontare quanto avviene in città e in provincia.

Andrea Cassaro. Giornalista professionista dal 2008. Ha cominciato la sua attività giornalistica nel 1999 collaborando con il quotidiano La Sicilia, nel 2000 è passato al Giornale di Sicilia dove, occupandosi di eventi, cultura e cronaca giudiziaria, è rimasto 21 anni e dove è stato anche redattore a tempo determinato. Dal 2010 al 2012 ha scritto per la rivista di lifestyle “Cult”. Dal 2016 ad oggi è voce del notiziario regionale di Radio Vela. Appassionato di musica, cinema e tecnologia, affianca l’attività giornalistica con quella di DJ. Nel 2021 è entrato a far parte della "famiglia" di AgrigentoNotizie.

Francesco Di Mare. Giornalista pubblicista dal 2003. Ha esordito nel 1999 nell'emittente locale TelevideoAgrigento e dal 2000, per oltre 23 anni, ha collaborato con il quotidiano La Sicilia specializzandosi in cronaca nera e giudiziaria. Con l'occhio sempre attento al territorio e alle sue storie ha proseguito le collaborazioni con le locali Teleacras e Agtv. Ha curato diversi uffici stampa e da aprile 2024 collabora con AgrigentoNotizie.

Concetta Rizzo. Giornalista professionista dal 2011. Nel 2002 ha avviato la collaborazione, durata 21 anni, con il Giornale di Sicilia e con il quotidiano ha iniziato a seguire e a raccontare, specializzandosi, i fatti di cronaca nera e giudiziaria. Per oltre 12 anni è stata anche redattore a tempo determinato delle nove edizioni provinciali. Ha collaborato con Tgs e dal 2006 è anche corrispondente dell'Ansa per la provincia di Agrigento. Da oltre 20 anni segue il fenomeno dell'immigrazione su Lampedusa, attività per la quale ha ricevuto una menzione speciale al premio nazionale di giornalismo "Più a Sud di Tunisi". Nel 2016, dopo appena 6 mesi dall'avvio della collaborazione con AgrigentoNotizie è stata assunta da Citynews con il ruolo di redattore-responsabile di redazione. Da caposervizio, coordina il team di Dossier di AgrigentoNotizie.

Gioacchino Schicchi. Giornalista pubblicista dal 2013. Ha cominciato nel 2007 con il Giornale di Sicilia dove è rimasto 3 anni. Dal 2011 al 2021, specializzandosi in politica, pubblica amministrazione e gestione del servizio idrico, ha collaborato con il quotidiano La Sicilia. La voglia di vedere oltre, portando alla luce le magagne delle "stanze dei bottoni", gli ha permesso nel 2015 d'avviare una collaborazione con il periodico siciliano Centonove per il quale fino al 2017 ha realizzato numerose inchieste. Dal 2007 collabora anche con il settimanale cattolico L'amico del popolo e ad AgrigentoNotizie (gruppo editoriale Citynews) è tornato nel 2018.