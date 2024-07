Dossier L'eterna incompiuta

Costruito quasi 50 anni fa e abbandonato, vi sveliamo come Parco Icori potrebbe finalmente rinascere

Fotocamera al collo e smartphone in tasca, il reportage all'interno dell'area verde inizia in un afoso pomeriggio estivo: discariche, giacigli di fortuna e persino il rischio di cadere in un tombino scoperto. Ma ora il sindaco annuncia in esclusiva a Dossier un progetto per farne il quartier generale degli eventi legati ad Agrigento capitale della cultura 2025