Viola la sorveglianza speciale, molesta i clienti del bar e aggredisce un poliziotto: denunciato

Per effetto della sorveglianza speciale, a quell'ora, non avrebbe potuto avvicinarsi ad esercizi pubblici. In realtà, s'è recato in un bar della centralissima via Imera e avrebbe iniziato a molestare i proprietari del locale e gli avventori. All'arrivo dei poliziotti della sezione Volanti della Questura, in evidente stato d'agitazione, s'è scagliato contro un agente che è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale “San Giovanni di Dio”. Ha 38 anni l'agrigentino, già noto alle forze dell'ordine, che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. I reati contestati sono stati: inosservanza degli obblighi inerenti alla Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, minacce gravi e resistenza a pubblico ufficiale.

Erano le 21,50 circa quando al numero unico d'emergenza, il 112, è arrivata la segnalazione di una persona molesta in un bar della via Imera. Subito accorreva la prima pattuglia disponibile della sezione Volanti che identificavano il trentottenne agrigentino. Un uomo che risultava, appunto, sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di dimora e divieto di accesso agli esercizi di pubblico intrattenimento dalle ore 20,30 alle 7,30. Il trentottenne, alla vista degli agenti, in evidente stato di agitazione, s'è – stando all'accusa – scagliato contro un poliziotto, aggredendolo. L'agente è rimasto ferito ed è stato portato all'ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici, dopo tutti i controlli e gli accertamenti sanitari ritenuti necessari, gli hanno diagnosticato traumi guaribili in circa cinque giorni. A carico dell'agrigentino è dunque scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.