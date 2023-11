Pino Cuttaia riceve ancora le “Stelle Michelin”: ennesima conferma per lo chef tra le eccellenze della ristorazione italiana

Sono trascorsi ben 69 anni dalla prima edizione della celebre Guida Michelin. Ed anche nel 2023 il ristorante “La Madia” di Licata, guidato dallo chef Pino Cuttaia, celebra la sua presenza tra le eccellenze della ristorazione italiana con la conferma delle due Stelle Michelin.

“È sempre una grande emozione - dice Cuttaia - ed ogni volta è come fosse la prima. Un traguardo importante ma anche un punto di partenza per migliorare costantemente, per rinnovare, per cercare il massimo dell’eccellenza. Un sentito ringraziamento va a mia moglie Loredana che condivide con me questo viaggio nel gusto con passione e dedizione. Ed ovviamente alla brigata e a tutti coloro che lavorano quotidianamente per rendere unica una cucina profondamente legata alla tradizione e al valore umano, senza dimenticare i clienti che sostengono La Madia”.