La ricetta tradizionale delle arancine

Ogni giorno è buono per mangiare un’arancina, ma il 13 Dicembre si sa, per Santa Lucia è quasi un obbligo; è uno di quei riti gastronomici che ancora conserviamo.

Abbiamo già raccontato storia e origini di questa antichissima tradizione siciliana, adesso tocca alla ricetta, così magari potrete cimentarvi tra i fornelli di casa vostra e gustare questa bontà proprio domani 13 Dicembre per l’arancina day.

La ricetta

(per circa 25/30 arancine)

Per il riso

Kg 1 riso

lt. 2,5 di acqua

gr. 100 burro

g.30 di sale

2 bustine di zafferano

olio di semi per frittura

Per il ragù

1 cipolla

1 carota

1 gambo di sedano

2 foglie d'alloro

un pizzico di chiodi di garofano in polvere

gr250 tritato suino

gr.250 tritato bovino,

mezzo bicchiere di vino bianco

2 cucchiai di concentrato di pomodoro

200 gr di piselli surgelati sale q.b.

pepe q.b.

gr.250 di caciocavallo grattugiato

Per la versione con prosciutto e mozzarella

gr 300 di mozzarella tagliata a cubetti

gr 300 di prosciutto cotto tagliato in unica fetta

Pepe

gr 200 parmigiano

Per il riso: mettere gli ingredienti in una grande pentola antiaderente, partendo da freddo e lasciare cuocere, a fuoco medio e senza mai mescolare, fintanto che il riso non avrà assorbito tutta l'acqua. Rovesciare il contenuto della pentola in una placca o altro largo contenitore per farlo raffreddare.

Per il ragù: in un tegame largo mettere la cipolla la carota e il gambo di sedano tritati finemente con un filo d'olio. Fare andare a fuoco lento dopo qualche minuto versare la carne suina e la carne bovina e farla rosolare. Quando la carne sarà rosolata, sfumare col vino bianco e fare evaporare, aggiungere l'alloro e la polvere dei chiodi di garofano quindi i piselli ed il concentrato di pomodoro sciolto in un bicchiere d'acqua tiepida. Aggiungere altri due bicchieri d'acqua aggiustare di sale e di pepe e fare cuocere a fuoco lento per circa un ora e mezza. Finita la cottura fare raffreddare togliere le foglie d'alloro e quando tutto sarà tiepido aggiungere il caciocavallo mescolando.

Versione al prosciutto: in una ciotola mescolate la mozzarella tagliata a cubetti molto piccoli, così come il prosciutto cotto, aggiungere abbondante parmigiano e pepe; mescolare bene.

Assemblaggio: prendiamo sul palmo della mano una manciata di riso e formiamo una palla, grande quanto un'arancia, apriamo poi questa palla appena formata e la riempiamo con la polpetta del ragù. Chiudiamo a questo punto l'arancina compattandolo bene,per fare questa operazione è meglio tenere le mani ben umide.

Frittura: l'arancina va poi passato in una pastella leggera, fatta da acqua e farina, piuttosto liquida e poi nel pangrattato. La frittura va fatta usando un tegame con abbondante olio di semi. Appena l'olio sarà ben caldo immergervi un o più arancine in modo che vengano completamente sommerse dall'olio farle imbiondire ed appena avranno assunto quel bel colore dorato tirarle fuori e farle intiepidire su della carta assorbente.