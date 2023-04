Un classico della cucina agrigentina: ecco la pasta al cartoccio

Alzi la mano chi - almeno una volta - nelle domeniche casalinghe non ha mai mangiato la semplice, ma rinomata, pasta al cartoccio. Un vero e proprio must della cucina delle nostre nonne. Una pasta filante, che racchiude i sapori veri, ma anche una tradizione che nessuno ha voglia di dimenticare.

La pasta al cartoccio ha tre semplici ingredienti: il sugo di pomodoro, le melanzane fritte e la mozzarella. Alcuni scelgono anche di mettere la ricotta salata alla fine, altri provano ad impreziosirla con il basilico, ma anche con del semplice parmigiano.

Abbiamo "spiato" la ricetta della blogger siciliana, Giusina in cucina. Ecco il procedimento per la "famosa" pasta al cartoccio siciliana.

Ingredienti

1 Cipolla

Olio,

2 melenzane,

Sale

500 ml salsa di pomodorini,

1 cucchiaino di zucchero,

400 g gnocchetti sardi,

70 g parmigiano,

300 g mozzarella

Procedimento

"Tagliamo le melanzane a tocchetti e le mettiamo a spurgare con una spolverata abbondante di sale in uno scolapasta. Dopo circa un' ora, le sciacquiamo, le asciughiamo e le friggiamo in olio profondo fino a doratura. Scoliamo su carta assorbente.

In padella, facciamo soffriggere la cipolla tritata con un filo d’olio. Uniamo la salsa di pomodorini Pachino, condiamo con sale e zucchero e lasciamo cuocere per circa 15 minuti, dolcemente. essiamo gli gnocchetti sardi, che scoliamo a metà cottura. La mettiamo in una ciotola e la condiamo con il sugo di pomodoro, le melanzane fritte, il parmigiano grattugiato e la mozzarella a dadini. Mescoliamo e mettiamo ogni porzione di pasta su un foglio di carta d’alluminio. Chiudiamo quest’ultimo a fagottino e mettiamo i cartocci su una teglia, quindi in forno caldo e statico a 180° per 15-20 minuti.