Mani in pasta e prepariamo le panelle: lo street food che profuma di tradizione

E’ tra gli street food più conosciuti e amati in Sicilia. La sua origine è palermitana, ma è parte integrante della tradizione culinaria dell’agrigentino. Oggi prepareremo le panelle una pietanza tradizionale, un’esplosione di gusto irresistibile che mette d’accordo grandi e piccini soprattutto per le feste. L’accoppiata perfetta resta pane e panelle. Che festività sarebbero senza di loro? Una ricetta semplice dove l’ingrediente principale resta la farina di ceci. Sono stati gli arabi i primi a macinare i semi di ceci trasformandoli in farina che poi mescolata con acqua ha dato vita ad un impasto che cucinato aveva un sapore unico. Ideali come antipasto e non solo le panelle sono la scelta giusta per le vostre cene natalizie. Ecco come prepararle.

Ingredienti

Farina di ceci 200grammi

Acqua 600 ml

Sale 1 cucchiaio

Prezzemolo q.b.

Olio per friggere

Procedimento

Si comincia setacciando la farina di ceci che va posta in una pirofila, successivamente si aggiunge l’acqua poco alla volta , mescolando con una frusta. Infine va aggiunto il sale. Il composto va trasferito in una pentola e cucinato a fiamma bassa mentre si continua a girare con la frusta. Quando avrà una consistenza più densa bisogna girare con una paletta di legno e aggiungere il prezzemolo. In seguito la pasta va trasferita in un foglio di carta forno e stesa con una spatola liscia, dvrà avere un diametro di 5mm. Lasciare raffreddare e in seguito tagliare con delle formine. A questo punto le vostre panelle vanno fritte e gustate ancora calde. Con una spruzzata di limone saranno ancora più saporite. Buon appetito!